Can Ataklı: Saray medyasında çok ciddi bir panik var

Seçimler yaklaşırken özellikle saray medyasında çok ciddi bir panik gözlemliyorum. Her ne kadar hala tepeden bakan kibirli bir tavır ile davranıyorlarsa da korku içine oldukları her hallerinden belli.

Bu nedenle artık çok küçük şeylerden skandal yaratmaya çabalıyorlar. Muhalif isimlerin yazı ve konuşmalarından cımbızla bir iki cümle çekip bunun üzerinde tepinerek muhalefeti oluşturan partilere zarar vereceklerini düşünüyorlar. Son günlerde bir de hiçbir ankete dayanmasa bile “AKP yükselişte, Erdoğan tekrar toparlıyor” söylemini yaygınlaştırmaya çalışıyorlar.

Sarayın Hürriyet’teki temsilcisi Abdülkadir Selvi, 6’lı masanın “Erdoğan bitti, AK Parti seçimi kaybetti” diye kendini kandırdığını ama meydanların öyle söylemediğini yazmış örneğin.

Selvi, Erdoğan’a Balıkesir’de gösterilen ilgiye çok şaşırdığını belirterek “Balıkesir’e Demirel’le, Cindoruk’la, Özal’la, Erdoğan’la gittim. Cumartesi günü başka bir Balıkesir vardı. Sokaklar, balkonlar, caddeler, Kuvayımilliye Meydanı tıklım tıklım dolmuştu. Balıkesirliler sokaklarda kilometrelerce kuyruk oluşturmuşlardı. Sadece kalabalık değil, müthiş bir ilgi vardı” diye yazmış. Selvi’ye göre “Anadolu irfanı” harekete geçmiş, 6’lı Masa’nın Türkiye’nin hiçbir sorununu çözemeyeceğini görmüş. Ardından geliyor belli ki AKP’nin seçimde kullanacağı slogan.

Can Ataklı’nın yazısı