Can Ataklı: Saray medyası artık ne yapacağını şaşırdı

Antalya Film Festivali’nde “en iyi yönetmen” ödülünü alan Emin Alper törende bir konuşma yaptı. Konuşma saray medyası ve AKP trolleri tarafından anında topa tutuldu. Çünkü Emin Alper mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ndeki uygulamaları eleştirmiş ve Gezi direnişine de selam göndermişti.

Güya eleştirilerin içinde en tuhaf olanı şu; “Emin Alper bol ödül kazanan filmi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan maddi destek almış, devletten para alan biri nasıl olur da böyle konuşurmuş.”

Devletten destek almak eleştiri hakkını ortadan kaldırmaz ki. Öyle bakarsak devletten maaş alanların ağzını açmaması gerek. Yine hazine yardımı alan siyasi partiler iktidarı eleştiremezler.

Hastanede bedava tedavi oluyorsak, devletin yollarını kullanıyorsak, havaalanlarından geçiyorsak iktidarı eleştirmemiz mümkün olamaz. Saray medyası artık ne yapacağını şaşırdı. Galiba avantaya o kadar alışmışlar ve bunun gereğini yerine getirmeyi içselleştirmişler ki, başka türlüsüne tahammül edemiyorlar.

Can Ataklı’nın yazısı