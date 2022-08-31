Can Ataklı: Saray köşeye giderek daha fazla sıkışıyor

İşin aslına bakarsanız Sedat Peker ilk kez zafer kazandı. Bir buçuk yıldır yaptığı açıklamalarla gündemden hiç düşmeyen Sedat Peker anlattıkları bu kez nihayet yargıya taşınıyor. Peker konuşmaya başladığından bu yana kulak üstüne yatan muhalefet ilk kez art arda suç duyuruları yaptı. Yargı suç duyuruları konusunda ciddi bir çalışma yapar mı yoksa sümen altı mı eder onları da göreceğiz.

Ancak bu kadar gürültü patırtı içinde ilk ve tek gözaltı uygulamasının Ünsal Ban’a yapılması yargının suç duyurularına nasıl bakacağının ip uçlarını veriyor bize. Ünsal Ban, AKP Milletvekili Zehra Taşdelenlioğlu’nun boşanmak için 70 milyon lira istediği eşi. Soylu’nun polisleri Ünsal Ban’ın “Milas’tan yurtdışına kaçarken yakalandığını ve gözaltına alındığını” açıkladı.

Tabii insan ilk anda ne zannediyor? Şunu: “Yargının talimatı ile harekete geçilmiş ve polis şüphelileri topluyor.” Oysa öyle değil.

Ünsal Ban, milletvekili eşinin evde doğal olarak başı açık dolaştığı sırada çektiği videoyu yayınladığı için gözaltında. Bakalım Ünsal Ban ifade verirken sadece bu videoyu mu konuşacak yoksa diğer bildiklerini de anlatacak mı?

Ya da polisler “Hazır gelmişken şu iddiaları da yanıtlar mısınız?” diye soru soracaklar mı? Tabii saray köşeye giderek daha fazla sıkışıyor. Bu nedenle böyle oyunlar oynanacaktır. Ancak artık minareyi bir kılıf içine sokmak çok zor. Şenlikli günler geliyor belli ki.

Can Ataklı’nın yazısı