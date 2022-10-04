Can Ataklı: Sandığa sahip çıkan seçimi kazanacaktır

Türkiye çok önemli bir seçime doğru gidiyor.

Erdoğan’ın kaybetme lüksü yok, çünkü seçimi kaybettiğinde kendisi ve çevresi sadece bir makamı kaybetmiş olmayacak, 20 yılın hesabını da vermek zorunda kalabilecek.

Muhalefet ise kaybederse Türkiye artık dönülmez bir yola girecek, demokrasi ve hukuku tamamen unutmak durumunda kalacağımız gibi artık Ortadoğu’daki bir İslam devleti haline geleceğiz.

Bu nedenle sandık güvenliği çok önemli.

Hatta öyle ki bu seçimde sandığa sahip çıkan, hile yapılmasını önleyen seçimi kazanacaktır.

Can Ataklı’nın yazısı