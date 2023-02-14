Can Ataklı: Sadece müteahhitlerden hesap sorma yanlışı erdirilmeli

Her ne kadar bazı yetkililer, “enkaz kaldırılırken kayıtlar tutulacak” dese de bir kere daha uyarmakta yarar var. Çünkü bu iktidar bazı hataları örtbas etmek için kurallara uymamayı adeta kural haline getirdi.

Pek çok yerde hala mucize kurtulmalar yaşansa da pek çok yerden artık umut kesildi. Bazı binalardan artık hiç ses gelmiyor. Termal kameralarda da enkaz altında canlı olmadığı görülüyor. Şimdi yoğun bir enkaz kaldırma harekatı başlayacak. İşte bu nokta çok önemli. Bir mühendis dostumun uyarısı şöyle;

“Eğer bu binalar, beton kalitesi ve kullanılan demirin cinsi, çapı ve miktarının projesine uygun olmaması nedeniyle yıkılmışsa; enkaz kaldırıldıktan sonra bunun kanıtlanması nasıl olacak? Diyelim ki müteahhidi, denetleyenleri, iskan izni verenleri hakkında dava açıldı. Ortada delil olmadığı için bunlar delil yetersizliğinden serbest kalacaklar.”

Bunun elbette çaresi var. Her enkaz kaldırılmadan önce uzmanlar moloz haline gelen beton bloklarda inceleme yapmalı ve eğer malzemeden çalma, teknik yanlışlıklar varsa, bunları saptamalı. Bu kez sadece müteahhitlerden hesap sorma yanlışı da sona erdirilmeli. Elbette müteahhitlerin daha ucuza bina yapma hırsı nedeniyle ağır sorumlulukları vardır ama bari bu kez geriye dönüp bu biraların yapılmasına izin veren herkesten de hesap sorulmalı.

Can Ataklı’nın yazısı