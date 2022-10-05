Can Ataklı: Nedir sarayın bu kadar tutan masrafı?

Örneğin 200 personel çalıştırsa şahsi işleri için ve bunların her birinin ortalama aylık maliyeti 10 bin dolar olsa bu 2 milyon dolar eder. Yılda 24 milyon dolar. Arabaların, uçakların masrafları her gün kullansalar bile yılda 50 milyon doları geçmez.

Şimdi toplayalım Musk’ın yıllık kişisel masrafı taş çatlasa 80 milyon dolar. 8 yılda 640 milyon dolar eder.

Neden 8 yıl olarak hesapladım. Çünkü Sayıştay raporuna göre Erdoğan; cumhurbaşkanı sıfatıyla 8 yılda tam 18 milyar lira, yani yaklaşık 1 milyar dolar harcamış.

Nedir sarayın bu kadar tutan masrafı? Kaç kişi çalışır sarayda, kaç otomobil, kaç uçak, kaç helikopter, kaç yat var?

Dünyanın en zengin insanı bile abartılı rakamla 8 yılda 640 milyon dolar harcayabilirken sonuçta bir kamu görevi olan T.C. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden kişi bu kadar parayı nereye harcamış olabilir?

Kısacası Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamında oturan, aynı zamanda dünyanın en zengin kişisidir. Üstelik dünya zenginleri parayı harcarken kendileri kazandığı için biraz düşünür, bizim cumhurbaşkanlığı makamında oturanın para harcarken düşünmesine gerek yok, harcar istediği gibi ve hesap da vermez.

Can Ataklı’nın yazısı