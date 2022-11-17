Can Ataklı: Ne pahasına olursa olsun seçimi kazanma derdinde

Artık yılın sonuna geliyoruz, resmi seçim kampanyasına sadece beş ay kaldı. En geç beş ay sonra parti ya da ittifakların cumhurbaşkanı adayları açıklanmış olacak. Ardından milletvekili listeleri de hazırlanacak ve kıyasıya kampanya başlayacak. Bu seçimler muhalefet için elbette kader seçimi.

20 yıllık AKP iktidarından artık kurtulmak isteyenler önümüzdeki seçimi çok önemli görmenin de ötesinde bunu “son seçim” olarak bile niteliyorlar. Ancak bana göre bu seçimler muhalefetten daha çok iktidarın kader seçimi olacak. Klasik deyimle muhalefetin “zincirlerinden başka” kaybedecek hiçbir şeyi yok. Buna karşı iktidar seçim kaybetmesi halinde cehennemi yaşayacağına inanıyor. Bu nedenle de ne pahasına olursa olsun seçimi kazanma derdinde. Bu uğurda kural tanımazlık içinde olacağını gösteriyor.

Başta genel başkanlar olmak üzere iktidar sözcülerinin ağzından artık “kin, nefret ve ayırımcılık” kokmayan hiçbir cümle çıkmıyor. Normal ve ahlaki bir siyasi mücadele yürütmek yerine son derece saldırgan, kaba ve hakaretlerle dolu söylemleri tercih ediyorlar. Görünen o ki iktidar kanadı seçim kampanyasını tamamen “kin ve nefret” üzerine oturtacak.

Can Ataklı’nın yazısı