Can Ataklı: Melih Gökçek cezai ehliyetten kurtulmayı mı düşünüyor?

Melih Gökçek son olarak da bu kez sahte bir habere inanmadı ama cehaletini ortaya koyarak İnönü üzerinden Atatürk’e saldırmaya kalktı.

İnönü’nün Lozan Anlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra Atina’ya gittiği söyleyen Melih Gökçek şu tweeti yazdı;

“İsmet paşa Lozan’dan sonra Yunanistanı ziyaret eder. Olimpiyat arenasında bir kahraman gibi karşılama düzenlenir. Onbinlerce Yunanlı İsmet Paşayı coşkuyla karşılar. Peki bu bizim kahramanımız değil miydi? Lozan bizim zaferimizdi de Yunanlılar neden mutlu?”

Oysa gerçek farklı. İnönü Atina’ya 1923’te değil, 1931’de gitti. Daha önce Yunanistan Başbakanı Venizelos Türkiye’ye gelmişti. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra iki ülke arasında dostluk bağları kurulmasına özen gösteriyordu.

Peki, Melih Gökçek üst üste bu kadar çok hatayı neden yapıyor?

Akla ilk gelen “Gökçek hep böyleydi” cümlesi olabilir belki ama benim aklıma başka bir şey daha geliyor.

Bu kadar akılsızca ve cahilce davranarak acaba Melih Gökçek cezai ehliyetten kurtulmayı mı düşünüyor? Gelenin gelmekte olduğunu görüp “Benden hesap sormaya kalkarlarsa akli melekelerimin yerinde olmadığını gösteririm” demek istiyor belki de.

Can Ataklı’nın yazısı