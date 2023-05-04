Can Ataklı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 20 puan önünde

Geçen ay araştırmasına yer verdiğim Polimetre Araştırma Şirketi son değerlendirmesini de yapmış.

Dün elime geçti.

Bir ay önce yapılan araştırma ile yapılan yeni araştırma arasında çok büyük fark yok.

Cumhurbaşkanı adaylarından Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında hala yüzde 20 fark var.

Milletvekili sayılarında ise Cumhur İttifakı lehine artışlar görülüyor.

Polimetre’nin son değerlendirmeleri raporun “Özet ve Sonuç” bölümünde şöyle anlatılıyor;

Cumhur ittifakının milletvekili sayısı 236 olarak hesaplanırken, bu raporda 246

HDP’nin milletvekili sayısı 77 olarak hesaplanırken, bu raporda 76

CHP’nin (4 partiyle birlikte) milletvekili sayısı 246 olarak hesaplanırken, bu raporda 227

İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 41 olarak hesaplanırken, bu raporda 51 olarak hesaplanmaktadır.

Cumhurbaşkanı adaylarından Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında hala yüzde 20 fark var.

Can Ataklı’nın yazısı