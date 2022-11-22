Can Ataklı: İşlenen bir ayıbı kurnazlıkla örtmek istiyorlar

Öyle ki Erdoğan bir Birleşmiş Milletler toplantısında verilen yemekte Sisi ile aynı masaya düştüğünü öğrenince “O adamın oturduğu masada oturmam” diyerek durumu protesto etmişti.

Ancak aynı Erdoğan şimdi Katar’da Sisi ile son derece dostane görünümlü bir el sıkışma fotoğrafında yer aldı.

Gerçi bu tür ayıplı durumlara çoktan alıştık.

Daha önce de Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ile de aynı duruma düşmüştük. Erdoğan ve çevresi bu tür “U” dönüşlerini hiç kafalarına takmıyorlar bile.

Kamuoyuna da “Devletler arasında ebedi düşmanlıklar olmaz, dış siyaset neyi gerektiriyorsa öyle davranırız” diyorlar.

Büyük palavra bu tabii.

İşlenen bir ayıbı güya kurnazlıkla örtmek istiyorlar.

Elbette “Devletler arasında ebedi düşmanlık olmaz” sözü doğrudur.

Ama bu söz düzgün bir dış politika yürüten ülkeler için geçerlidir.

Can Ataklı’nın yazısı