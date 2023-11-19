Can Ataklı: İktidar Dilan Polatları konuşun, yüzde 150 enflasyonu unutun istiyor

Günlerdir hep Dilan Polat ve Dilan Polat gibi olanları konuşuyoruz. Genç ve güzel kadınlar. Hepsi ya dar gelirli bir hayattan ya gecekondudan gelmiş, bir anda zengin olmuş, paraya ve şöhrete kavuşmuş. Kimi türbanlı, kimi hayli dekolte ama hepsi de sonradan görmeliğin verdiği şımarıklık ve güç sarhoşluğu içinde. Milyonlarca takipçileri var, bu takipçilerin tek hayali, Dilan Polatlar gibi olmak.
Abbas Kocabaş, Dilan Polat ve onun gibiler sayesinde nelerin bize unutturulduğunu sıralamış, pek de güzel olmuş.
Bakın ne demiş;
İktidar böyle istiyor:
Tayyar Öz’ü daha fazla konuşun
Dilan Polat’ı daha fazla konuşun
Engin Polat’ı daha fazla konuşun
Sıla Doğu’yu daha fazla konuşun
Bahar Candan’ı daha fazla konuşun
Şule Kayatürk’ü daha fazla konuşun
Ama
THY’de, yöneticilerin huzur hakkına yüzde 633 zammı unutun
Yüzde 150 enflasyonu unutun
Emekliye verilmeyen zammı unutun
Vergi ve harçlara yüzde 60 zammı unutun
Sigaraya, gıdaya, meyveye zammı unutun
Okulda açlıktan bayılan çocukları unutun
Depremde, 276’ıncı günde enkazdan çıkan cesedi unutun.