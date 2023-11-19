Can Ataklı: İktidar Dilan Polatları konuşun, yüzde 150 enflasyonu unutun istiyor

Günlerdir hep Dilan Polat ve Dilan Polat gibi olanları konuşuyoruz. Genç ve güzel kadınlar. Hepsi ya dar gelirli bir hayattan ya gecekondudan gelmiş, bir anda zengin olmuş, paraya ve şöhrete kavuşmuş. Kimi türbanlı, kimi hayli dekolte ama hepsi de sonradan görmeliğin verdiği şımarıklık ve güç sarhoşluğu içinde. Milyonlarca takipçileri var, bu takipçilerin tek hayali, Dilan Polatlar gibi olmak.

Abbas Kocabaş, Dilan Polat ve onun gibiler sayesinde nelerin bize unutturulduğunu sıralamış, pek de güzel olmuş.

Bakın ne demiş;

İktidar böyle istiyor:

Tayyar Öz’ü daha fazla konuşun

Dilan Polat’ı daha fazla konuşun

Engin Polat’ı daha fazla konuşun

Sıla Doğu’yu daha fazla konuşun

Bahar Candan’ı daha fazla konuşun

Şule Kayatürk’ü daha fazla konuşun

Ama

THY’de, yöneticilerin huzur hakkına yüzde 633 zammı unutun

Yüzde 150 enflasyonu unutun

Emekliye verilmeyen zammı unutun

Vergi ve harçlara yüzde 60 zammı unutun

Sigaraya, gıdaya, meyveye zammı unutun

Okulda açlıktan bayılan çocukları unutun

Depremde, 276’ıncı günde enkazdan çıkan cesedi unutun.

Can Ataklı’nın yazısı