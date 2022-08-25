Can Ataklı: İktidar ciddi panikte

İktidar ciddi panikte. Sarayı ayrı tutuyorum ama bütün geleceğini saraya bağlamış olanların paniği daha da büyük. “Erdoğan seçilemeyecek, kötülüğe, usulsüzlüğe, yolsuzluğa karışanlar mutlaka yargılanacak” sözleri bunları deli ediyor.

Ya hemen saldırgan bir üslupla ağır hakaretler savurmaya başlıyorlar ya da hemen bel altına inip insanları taciz etmeye, tutuklamaya yöneliyorlar.

Panik içinde olanların başında ise İçişleri Bakanı Soylu geliyor.

CHP’li bazı milletvekillerinin “Soylu mutlaka yargılanacak” sözlerini bir türlü hazmedememiş İçişleri Bakanı.

Can Ataklı’nın yazısı