Can Ataklı: İktidar bu kez geçmişi karalama yarışına girdi

Depremin ilk üç günü iktidar paralize olmuştu. Askeri devreye sokmadığı gibi kurtarma ekiplerini de iyi yönetemediği ve organize olamadığı için kim bilir fazladan kaç can yitirildi, yaşayanlara da tarifsiz sıkıntılar çektirildi. Buna karşı iktidar sanki ilk andan beri gereken neyse yapmış havasında.

Üstelik bunun gerçek olmadığını söyleyenleri de hainlikle, şerefsizlikle, namussuzlukla karalamaya çalışıyor. Tabii herkes gerçeği çok iyi biliyor. Bu konuda yeterli algıyı oluşturamayan iktidar bu kez geçmişi karalama yarışına girdi. Neymiş Ecevit 1999 depremine ancak bir hafta sonra gidebilmiş, devlet güçleri depreme yetişememiş, hiçbir varlık gösterememiş.

Ancak arşiv diye bir şey var. Öyle işkembeden atmak olmuyor tabii. Anında Ecevit’in deprem sabahı deprem bölgesindeki görüntüleri ve konuşmaları ortaya çıktı. Ecevit deprem olur olmaz Ankara’dan bölgeye doğru yola çıkmıştı.

Can Ataklı’nın yazısı