Can Ataklı: İktidar bu gerçeği unutturmaya çalışıyor

Bu deprem eğer binalar yapılırken deprem koşullarına uygun inşa edilseydi yıkım da bu kadar büyük olmayacaktı. Nitekim AKP iktidarı TOKİ binalarıyla övünüyor.

Haklılar, çünkü gerçekten deprem bölgesindeki TOKİ binaları hasar görmedi, bu binalarda yaşayanlardan ölen de yok. Çünkü bu binaların tamamı 1999’dan sonra yapıldı ve deprem şartnamelerine uyuldu. O halde şu gerçek ortaya çıkmış oluyor; “6 Şubat depremi ne kadar büyük olursa olsun, depreme uygun binalar inşa edilmiş olsaydı, can ve mal kaybı bu kadar yüksek olmayacaktı. Hatta belki de panik nedeniyle ölen ve yaralananlar hariç hiç can kaybı yaşamayacaktık. Bu kadar basit.”

Oysa iktidar bu gerçeği unutturmaya çalışıyor. Öncelikle “devletin anında deprem bölgesine yetiştiğini ve herkesin fedakârca çalıştığını” söylüyor.

Fedakârca çalışma gerçek ama devlet gücünün depreme anında müdahale edebildiği yanlış.

Tabii ki bunu iktidar kanadı da görüyor ve “depremin büyüklüğünü” öne çıkarmaya çabalıyor.

Can Ataklı’nın yazısı