Can Ataklı: İBB beklenmedik anda içeri girmeye kalkınca telaşla çok radikal bir önlem alınmış

İBB kendi mülkü olan iki yalıya girmek istemiş ancak buraları AKP’li belediye zamanında kiralamış olan şirketler belediye görevlilerini içeri sokmamıştı. Konunun büyümesi üzerine saray devreye girmiş ve iki yalının alel acele hazineye devredilmesini emretmişti. Emir anında yerine getirildi.

Böylelikle İBB yetkilileri kendi mülkleri iken giremedikleri iki yalıya, bu sefer de hazineye devredildiği için giremez duruma gelmişti. Ancak gerçeklerin kötü huyu olan mutlaka ortaya çıkmaları yasası burada da kendini gösterdi ve bu yalıların iç görüntüleri sosyal medyaya sızdı.

Amanın da aman. Meğer değeri milyonlarca dolarla bile ölçülemeyen bu yalıların içinde inanılmaz inşaatlar varmış. AKP’li şirketlere verilen bu yalılar meğer büyük bir ranta çevreliyormuş.

Belli ki İBB beklenmedik anda içeri girmeye kalkınca telaş yaşanmış ve hemen çok radikal bir önlem alınmış. Ama şimdi gerçek ortaya çıktı. İşte bu örnekten yola çıkınca belli ki Kız Kulesi işinde de hiçbirimizin bilmediği bilemeyeceği bir rant operasyonu yapıldığını söyleyebiliriz.

Can Ataklı’nın yazısı