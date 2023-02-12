Can Ataklı: Güç imparatorluğunun çatırdama sesleri

Güç sarhoşluğuna bakar mısınız? RTÜK Başkanı, kimin nasıl yardım kampanyası düzenleyeceğine de mi karışacak artık?

Ama işe bakın ki karışıyor, bütün televizyonların tek sahibi gibi davranabiliyor.

Çünkü RTÜK Başkanı’nın bir korkusu yok, arkası saraya dayanıyor, onun kılıcıyla medyayı istediği gibi kesip doğrayabiliyor.

Ancak bu kez sert bir cevap almış Fatih Altaylı’dan.

Habertürk programcısı önceki akşamki programında “İsteyen istediğini söyler, biz kimseye pabuç bırakmayız” demiş.

Saraya göbekten bağlı bir kanalın programcısının RTÜK Başkanı’na (her ne kadar isim vermeden de olsa böyle posta atması güç imparatorluğunun çatırdama sesleri gibi geliyor bana.

Can Ataklı’nın yazısı