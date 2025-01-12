Can Ataklı: Flashhaber TV bir anda el değiştirerek 'şiddetli AKP militanı' grubun eline geçti

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Flashhaber TV bir anda el değiştirerek “şiddetli AKP militanı” grubun eline geçti.

Ancak ne gariptir ki muhalefetteki partilerden neredeyse hiç tepki gelmedi.

Oysa bana göre son yılların en önemli medya olayı yaşandı.

Televizyonların yüzde 95’ine sahip olan saray iktidarı gerçek anlamda nitelikli, objektif ve çok yönlü yayın yapan bir televizyonu susturarak muhalif görüşlerin alanını daha da daralttı.

Siyasi partiler sessiz, umurlarında bile değil.

Sözde muhalif medya ise sanki “bir rakipten kurtulmuş” gibi davranıyor.

Bu çok önemli değişimi sıradan bir televizyon satışı gibi gören muhalif medya yeni yönetimde kimler olduğunu ekran yüzlerinin kimliğini yayınlamakla meşgul.

Hele para ile haber yaptığı bilinen muhalif görünümlü bir internet haber sitesi “yapacak bir şey yok hiç olmazsa çok kişiye iş sağlanmış oldu” diye bile yazdı.

Ama en komik taraf şu; Anladığım kadarıyla başta CHP olmak üzere muhalefetteki partiler Flashhaber’i Halk TV’nin satın aldığını sanıyor.

En etkili muhalif kanalın tamamen AKP kontrolüne geçtiğinden haberleri yok.

Can Ataklı’nın yazısı