Can Ataklı: Eyvah yine nas geliyor

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Erdoğan’ın durup dururken “Faiz sebep enflasyon sonuç” teorisini ortaya atıp emirle faiz düşürmeye başlamasıyla birlikte ekonomi de dibe doğru batmaya başladı.

Faiz indirerek enflasyonu düşüreceğini sanan kafa yüzünden hem döviz fiyatları birkaç ay içinde yedi kat arttı hem de enflasyon yüzde 20’lerden yüzde 150’nin üzerine fırladı.

2023 seçiminden sonra tekrar tavır değiştirildi ama nafile.

Batağa saplanan ekonomiyi tekrar düze çıkarmak mümkün olamadı.

…

Ama o da ne?

Sanki yaşadıklarımızdan hiç ders alınmamış gibi Erdoğan yılın son günlerinde yaptığı açıklama ile nas’a geri dönüleceğini söyledi yine.

Yani yine Merkez Bankasına emir verilecek faizler hızla düşürülecek ve güya enflasyon önlenecek.

Oysa aynı hata yine yapılacak, faizler ’emirle’ düşürülürken döviz fiyatları da hızla artacak, Dolar muhtemelen 45-50 lirayı bulacak, fiyatlar daha da yüksek oranda artacak.

Bütün bunlar yaşanırken sermaye sahipleri daha da zengin olurken yoksul vatandaşların önemli bölümü de “Vardır bir bildiği” diye kendini avutmaya çalışacak.