Can Ataklı: Erdoğan bu izni niye verdi?

Elbette yapılan son derece insanidir ama gerçekten bu amaçla mı yapıldı bu ziyaret operasyonu? Ayrıca bugüne kadar hangi kişiye böyle bir ayrıcalık tanındı? Demirtaş’ın askeri havaalanı ve muhtemelen askeri helikopter ve uçaklar kullanılarak Diyarbakır’a götürülmesi hiç kuşkusuz Erdoğan’ın talimatıyla olmuştur.

Selahattin Demirtaş gibi bir ismin Erdoğan’dan habersiz ve izinsiz cezaevinden çıkarılması, devletin askeri araçlarının kullanılması ve ülkenin bir ucundan öteki ucuna götürülmesi asla mümkün değildir. Bu konudaki diğer merakım ise Erdoğan’ın bu iznini devlet içinde kimler biliyordu? Örneğin Süleyman Soylu’nun veya Hulusi Akar’ın haberi var mıydı? Operasyon MİT Müsteşarı’nın bilgisi dahilinde mi oldu?

Tabii en önemli soru şu: Erdoğan bu izni niye verdi? Sadece insani nedenlerle olması pek mantıklı gelmiyor bana, çünkü böyle bir insani destek bugüne kadar hiç kimseye tanınmadı.

Bunun arkasında HDP ile pazarlık olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Erdoğan’ın önünde sanıyorum doğruya en yakın anketler vardır. Çünkü Erdoğan kendini kandırmak için araştırma yaptırmayacak kadar siyasi zekaya sahip.

Can Ataklı’nın yazısı