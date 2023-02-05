Can Ataklı: Ellerinde tek konu var

Son günlerde saraya yakın medya deli gibi. Ellerinde tek konu var. O da Millet İttifakı.

Kılıçdaroğlu ile yatıp Akşener ile kalkıyorlar, Babacan’dan girip Davutoğlu’ndan çıkıyorlar, ısrarla Gültekin Uysal’a çakıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir şey yaşıyoruz ülkemizde.

20 yıllık iktidar kendini anlatmak yerine ısrarla “Şu muhalefet var ya şu muhalefet” kompleksinden bir türlü kurtulamadı. Bakalım nereye kadar? Aslında seçime kadar tabii, ondan sonra saray medyası eğer ortada kalacak yüzleri olursa bu sefer gerçekten muhalefet yapabilir.

Ama inanın alışkanlıktan ve şaşkınlıktan yine muhalefete muhalefet etmeye kalkmazlarsa ben bir şey bilmiyorum. Ayrıca zaten karakter olarak anında yeni iktidarın yanında saf tutmaları da hiç şaşırtıcı olmayacaktır.

Bugün Erdoğan için “tarihte görülmemiş bir lider” diyenler yarın Millet İttifakının liderlerini yere göğe sığdıramayacaklardır, bundan emin olun.

Can Ataklı’nın yazısı