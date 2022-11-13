Can Ataklı: Ekmekle de bizi mahvettiler

Dünyanın en fazla buğday ithal eden ülkesiyiz. Dünya ortalamasının beş katı ekmek tüketiyoruz. Dünyada çöpe en fazla ekmek atan ülkeyiz. Çünkü beyaz ekmek dünyanın en çabuk bozulan ekmektir.

Şimdi beyaz ekmekle tam buğday ekmeği arasındaki farkı anlamaya başladık.

Araştıran, inceleyen, nitelikli insanlar daha iyi, daha sağlıklı ekmeğe yöneliyor.

Ancak bu kez de ortaya fiyat konusu çıkıyor.

Çünkü fırıncılar duyarlı insanların bu davranışını istismar ederek sanki çok özel bir şey yapıyorlarmış gibi “tam buğday, ekşi mayalı, özel hamur” adı altında ürettikleri ekmekleri aşırı fiyatlarla sunuyor.

Bu konuda gerekli denetimin yapılmasını istemekle birlikte hastalıklardan korunmak için ilaçlara değil sağlıklı besinlere sarılmamız gerektiği bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

Can Ataklı’nın yazısı