Can Ataklı: Düşüşü söylemeyenler şimdi ‘muhteşem çıkış’ edebiyatına başladı

Anketler aylardır AKP’nin çok ciddi bir düşüş içinde olduğunu gösteriyor.

MHP zaten çok uzun zamandır barajın altında görünüyordu, şu anda yeni yasadaki yüzde 7’lik barajı bile tutturması çok zor.

Son bir yıl içinde en az 10 şirketin onlarca yaptığı kamuoyu araştırması sonuçları yayınlandı.

Bu anketlerin hiç birinde Erdoğan seçimi kazanamıyor.

Saraya en yakın şirketlerin yaptığı araştırmalarda bile Erdoğan’ın yüzde 50 artı 1’i bulamadığı görülüyor.

Ancak bu araştırma sonuçlarını sadece TRT ve saray medyasını izleyenler bugüne kadar hiç görmedi.

Şimdi ise saray medyasında “Erdoğan yükselişte” haberlerini yayınlanmaya başladı.

“Düşüşü” hiç söylememişlerdi ama millete “Düşüş bitti, Erdoğan kaybettiği oyları topluyor” demeyi utanmadan söyleyebiliyorlar.

Tabii AKP tabanından bir kişi bile çıkıp “Yahu nasıl olur, Erdoğan’ın oyları ne zaman düşmüştü ki?” diye sormuyor bile.

Can Ataklı’nın yazısı