Can Ataklı: Doğalgazda gerçek ortaya çıktı

Büyük bir şovla Filyos’taki tesislere Erdoğan’ın bulduğu Karadeniz doğalgazının getirilmeye başlandığı söylendi.

Bununla da yetinmediler Erdoğan “herkese bir ay bedava doğal gaz” müjdesi verdi.

Bu şov yapılırken ben de “burada çalışanlardan aldığım bilgiye göre” dedim ve devam ettim: “Buraya bağlanan gaz muhtemelen Karadeniz doğalgazı değil, Rusya’dan alınan doğalgazı buraya sevk ettiler.”

Bunu söyleyince ne “kansızlığım” ne “vatan hainliğim” kaldı.

Ama gerçek ortaya çıktı şimdi.

TPAO Genel Müdürü, Karadeniz gazının henüz test aşamasında olduğunu ve evlere dağıtılmadığını açıkladı.

“Kansız” veya “vatan haini” diye saldıranların anlamadığı şu:

“Ne ben ne de bu ülkede yaşayan herhangi biri petrol, doğalgaz bulunmasından rahatsızlık duymaz, tam tersine bunlara milli servetimiz olarak dört elle sarılır. Sorun sırf seçim yatırımı için halka doğruların söylenmemesidir. O gaz mutlaka işler hale gelecek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bundan kimse kuşku duymaz.”

Can Ataklı’nın yazısı