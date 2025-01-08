Can Ataklı: Doğalgaz, elektrik, akaryakıt, telefon; hangisinden başlayalım boykota?

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Fahiş fiyatla mal satanları halk olarak boykot edersek bu fırsatçıları dize getirirmişiz.

İyi de fahiş fiyat nedir, kimler fırsatçılık yaparak fahiş fiyat uyguluyor, fahiş fiyatla satılan mallar hangileri?

Bunların cevabını vermiyor iktidarı başındaki kişi, sadece halkı boykota çağırıyor.

O zaman başlayalım fahiş fiyatları saymaya.

Doğalgaz.

Elektrik.

Akaryakıt.

Telefon.

İnternet.

Hangisinden başlayalım boykota?

Ve nasıl boykot edelim?

Yemek mi pişirmeyelim, evimizi mi ısıtmayalım, internete mi girmeyelim, arabaya mı binmeyelim, ne yapalım?

Erdoğan her zamanki gibi mağduru oynuyor.

Kendileri çok iyi ve başarılı ama bu ahali yok mu, onlar fırsatçı.

Ya bırakın Allahaşkına.

Can Ataklı’nın yazısı