Can Ataklı: Dezenformasyon yasasını çıkarırken bile dezenformasyon yapmışlar

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir sansür yasasını savunurken “Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29’uncu maddeyi konuştuk. Kendi dezenformasyon yasalarıyla bizin yasamızın birebir örtüştüğünü söylediler” demişti.

Bu milletvekili anladığıma göre “Amerika’nın bile kabul ettiği bir yasayı niye eleştiriyorsunuz” demeye getirmişti.

Ancak Amerika’nın dışişleri bakanlığı sözcüsü AKP’li Özdemir’in bu sözlerinin “dezenformasyon” olduğunu söyledi. Amerikalı sözcü kendi ülkelerinde benzer yasaların bulunduğuna ilişkin iddiaların yalan olduğunu söyledi. Dışişleri sözcüsü, Ankara’yı da “dezenformasyona karşı koyma konusundaki yaklaşımların, başta çevrimiçi ve çevrimdışı ifade özgürlüğü olmak üzere, demokrasiyi destekleyen ilkelere farkında olmayarak zarar vermemesini sağlamaya” çağırdı.

İşe bakın. Dakka bir gol bir. Dezenformasyon yasasını çıkarırken bile dezenformasyon yapmışlar. Durun bu daha ne ki? Budan sonra daha ne dezenformasyonlar gelecek.

Can Ataklı’nın yazısı