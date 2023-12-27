Can Ataklı: CHP iki büyük kentteki adaylarını belirlemiş olsa bile ilçe adayları konusunda sıkıntı çekiyor

CHP’nin Ankara ve İstanbul adayları çok belli oldu.

Buna karşı AKP bu iki kent için henüz bir aday bulamadı.

Aday yokluğundan değil “kazanacak aday” sıkıntısı yaşanıyor.

Erdoğan işi şansa bırakmak istemiyor.

CHP ise iki büyük kentteki adaylarını belirlemiş olsa bile ilçe adayları konusunda sıkıntı çekiyor.

CHP’de “değişim” adı altında genel başkanın devrilmesinden sonra büyük bir beklenti oluştu.

Özellikle yeni Genel Başkan Özgür Özel’in “adaylarımızı eğilim yoklamaları ile belirleyeceğiz” sözleri partililerde bir ferahlama yarattı.

Ancak görünen o ki özellikle İstanbul’da ilçe adaylarının belirlenmesinde yine eski yönteme yani “genel merkezden atamaya” dönülecek.

Oysa kazanacak ve kazanma ihtimali doğan ilçelerde pek çok CHP’li projeleriyle birlikte aday adaylıklarını açıkladılar.

Hemen hepsinin tek dileği var: Bu kez atama yapılmasın, bu ilçelerde yaşayanlara sorusun, kararı halk versin.

Böyle olacak mı?

Kişisel olarak çok umutlu değilim.

Can Ataklı’nın yazısı