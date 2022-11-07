Can Ataklı: ‘Çevreci’ Ziraat Bankası’nın başı dertte

Göktürk olayı Ziraat Bankası’nın dünya piyasalarından bulduğu krediyi zora düşürecektir.

24 ülkedeki 45 banka “çevre koruması” sözüyle kredi alan bir bankanın açık biçimde ve üstelik hukuku yok sayarak doğa katliamına katılmasını kabul edemez.

Kısa bir süre sonra Ziraat Bankası’nın kredi veren kuruluşlar tarafından görüşmeye çağrılması ve savunma istenmesi haberini görürsek şaşırmayalım.

Dünya finans kuruluşları son yıllarda çevreci kuruluşların ağır baskısı ve denetimi altında.

Bu kuruluşların çevre ve doğayı katledenlere kredi sağlaması, yatırım yapması asla affedilmiyor.

Küçük bir not ekleyeyim: Yeni havaalanı ve kuzey otoyolu için dış kredi bulunamamıştı biliyorsunuz.

Nedeni hiçbir finans kuruluşunun doğayı katleden bir projeye yanaşmamasıydı.

Can Ataklı’nın yazısı