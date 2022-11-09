Can Ataklı: Bu anlamsız işgüzarlıklar sonunda hep diplomatik kriz yaşanıyor

Türkiye ile Yunanistan’ın arası son zamanlarda hiç iyi değil.

Gerek Erdoğan, gerek Dışişleri bakanı, gerek Milli Savunma bakanı yaptıkları açıklamalarda Yunanistan’ı uyarıyor, girdikleri hatalı yoldan dönmelerini istiyorlar.

Gerçi uluslararası arenada şu an itibarıyla Yunanistan daha haklı gösteriliyor.

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki tezlerini savunma konusunda sanıyorum bazı sorunlar var ve Yunanistan Amerika’nın da desteği ile şimdilik üste çıkmayı başarıyor.

Ancak arada yaşanan bazı olaylar var, bunlar Türkiye’nin başını ciddi sıkıntıya sokuyor ya da itibar kaybına uğratıyor.

Öyle ki haklı bir konuda yürürken bu anlamsız işgüzarlıklar sonunda hep diplomatik kriz yaşanıyor hem de başımız ağrıyor.

Can Ataklı’nın yazısı