Can Ataklı: Bu afiş rezaleti bizzat devlet güçleri tarafından yapılmış

AKP milletvekilleri ve trol ordusu bu fişlerin asılmasıyla yoğun bir kampanya başlattı. Elazığ, Kılıçdaroğlu’nu böyle karşılıyordu. Bu rezilliğin sorumlusu ise belli değil.

Çünkü afişlerde imza yok. Bu afişleri kim hazırlamış, parasını kim ödemiş bilgi yok.

Bir siyasi partiye karşı nefret suçu işlenmesine karşı kentin ne Valisi ne Emniyet Müdürü bu rezilliğe müdahale etmemiş. Hatta merak edip billboard şirketine, “Bunları kim astırdı?” diye bile sormamış.

Buna karşı Vali, Emniyet’e emir vererek Kılıçdaroğlu’na “Elazığ’a hoş geldiniz” yazan bütün pankartları toplatmış. Bu da gösteriyor ki bu afiş rezaleti bizzat devlet güçleri tarafından yapılmış.

Can Ataklı’nın yazısı