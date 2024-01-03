Can Ataklı: Bu açıkça bir anayasa suçudur

Yılın ilk günü, sabahın erken saatlerinde İstanbul Galata Köprüsü ve Eminönü meydanında bir miting düzenlendi.

Bu mitingin temel amacı İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü protesto etmek ve şehitlere saygı duyulduğunu göstermekti.

Ancak kalabalık içinde hayli etkili bazı gruplar ellerindeki yeşil bayraklarla hilafet çağrıları yaptılar.

Bu açıkça bir anayasa suçudur.

Bu görüntüleri bütün televizyonlar çekti, muhtemelen devletin resmi kurumlarının da kayıtlarında var.

Ama hiçbir şey yapılamıyor.

Örneğin 28 Şubat mağduru gibi tanıtılan Müslüm Gündüz bu mitingi fırsat bilip “Kemalizm yıkılacak, hilafet gelecek” diye mesaj attı.

Hizb ut-Tahrir bağlantılı grup “hilafet geliyor” pankartları açıp sokaklara döküldü.

İktidar ve yandaş medya bunları hiç görmeyip alanlarda sallanan yeşil bayraklarının “tevhid” olduğunu söyleyerek olayı örtmeye çalışıyor.

Doğru, o yeşil bayrak hilafet bayrağı değil.

Üzerindeki yazı aslında Kelime-i Şahadet.

Ancak herkes biliyor ki, bu bayrak sırf Müslüman olduğunu göstermek için açılmıyor bu gruplar tarafından, bu bayrak aynı zamanda “şeriat devleti çağrısının” bir sembolü.

Bu da açık bir anayasa ihlali.

Can Ataklı’nın yazısı