Can Ataklı: Bir kaza için bile önce Erdoğan’a soruluyor

Ülkenin yönetiminde söz sahibi olanların neredeyse tamamı söze her başladıklarında AKP Genel Başkanı’nın adını mutlaka anıyorlar ve “Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde” tanımlarını kesinlikle kullanıyorlar.

Ama size bir şey diyeyim mi, bana gına geldi artık. Hele saray sözcüsü İbrahim Kalın’ın Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangından sonra “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ile yangına müdahale ettik” demesi bu işin şaheseri olmuştu.

Kalın’dan sonra yine benzer bir komik açıklama da İçişleri Bakanı Soylu’dan geldi.

Gaziantep ve Mardin’deki kazalardan sonra açıklama yapan Soylu da “Kazaların ardından hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bildirdik ve bölgeye intikal ettik” dedi.

Bir kaza için bile önce Erdoğan’a soruluyor, izin alınıyor ve sonrasında gerekenlerin yapılmasına başlanıyor. Tabii bu tür söylemler en azından benim zihnimde “Bunlar sadece kağıt üzerinde etkili ve yetkili, gerisi palavra” algısı oluşturuyor. Tabii bu zevat yakın bir gelecekte iktidarın kaybedilmesi halinde “Biz bir şey yapmadık, her şeyin talimatı genel başkandan gelmişti” diyecekler orası da ayrı.

Can Ataklı’nın yazısı