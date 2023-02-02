Can Ataklı: ‘Ben Kemal, geliyorum’ sözü iktidarda endişe yarattı

Kim ne derse desin Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ben Kemal, geliyorum!” sözleri kamuoyunda çok geniş yankı uyandırdı.

Hatta öyle ki bir siyasetçi tanıdığım, “Bu söz Kılıçdaroğlu’na bir iki puan kazandırmadıysa, ben bir şey bilmiyorum” bile dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu bu sözle büyük bir atılım yapar mı?

Olabilir tabii.

Vatandaş kimi zaman bir küçücük kelime ile bile harekete geçebiliyor, etkilenerek fikrini değiştirebiliyor.

Örneğin bana göre “YETER” sloganı kamuoyunda derin bir etki yaratacaktır.

Hele her tarafından “YETER” afişleriyle donatıldığını bir düşünün.

Gözlediğim kadarıyla Kılıçdaroğlu’nun Cüneyt Arkın’ın bir filminin zihinlere kazınan “Ben Kemal, geliyorum!” repliğini “siyasi amaçla” kullanması iktidar kanadında hayli endişe yarattı.

Can Ataklı’nın yazısı