Can Ataklı: Baskın seçim ihtimali çok güçlü

İktidarın bir erken hatta baskın seçim yapma ihtimali çok güçlü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bu konuya girmiş. Mustafa Balbay’a verdiği özel röportajda “Türkiye seçim atmosferine girdi. Öyle ya da böyle erken seçim görünüyor. Yaptıkları son değişikliğin uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor ya, nisandan sonra seçim güçlü olasılık” demiş,

Aman Kemal Bey aman, sakın ha. Kasımdaki bir seçime bile karşı çıkmanız gerek artık. Hele 2023’e sarkmış bir erken seçime evet demek inanın siyasete ve hatta Türkiye’ye ihanettir. AKP’nin seçim kararı alabilmesi için sizin oyunuza ihtiyacı var. Gerekçesi ne olursa olsun zamanından önce bir seçime evet dememelisiniz. 20 yıl beklendi, 2 ay mı beklemeyeceksiniz?

Can Ataklı’nın yazısı