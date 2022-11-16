Can Ataklı: Bahçeli’yi anlayan beri gelsin

Bahçeli açık biçimde HDP’lilerin terörist olduğunu söyledi yine. Peki, biz ne anlamıştık geçen hafta salı günü yapılan konuşmadan? Bahçeli o konuşmada üstü kapalı da olsa HDP’nin anayasa güvencesi altında faaliyet gösteren ve görüşülmesinde bir sakınca olmayan bir parti olduğunu dile getirmişti.

Dün ise HDP’lilerin terörist olduğunu ve bu kişilerin Türk siyasetinde bulunmasına bir saniye bile tahammül edemediğini vurguladı. O halde Bahçeli’ye ve MHP’lilere sormak isterim; Bir haftada ne değişti de HDP’liler yeniden terörist oldu?

HDP’lilerle görüşen ve anayasa değişikliği için işbirliği isteyen AKP’liler bu durumda teröristlerle pazarlık yapmış mı oldular?

Başında bir de bakanın bulunduğu AKP heyetinin HDP ile görüşmesi Genel Başkan’dan habersiz olamaz. Bu durumda Bahçeli, AKP Genel Başkanı’nın ne olmakla suçladığının farkında mı?

Can Ataklı’nın yazısı