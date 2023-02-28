Can Ataklı: Bahçeli’nin çıkışı hayra alamet değil

Önce Fenerbahçe sonra da Beşiktaş maçlarında tribündeki seyircilerin büyük bir bölümü “Hükümet istifa” diye bağırdı. Bu tabii ki iktidarı adeta çılgına çevirdi.

Bu protestoya ilk tepkiyi nedense MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gösterdi.

Bir dizi tweet atan Bahçeli, “Galatasaray maçında da böyle bir durum yaşanırsa maçların bundan sonra seyircisiz oynanması gerektiğini” söyledi. Bahçeli daha sonra da üyesi olduğunu söylediği Beşiktaş’tan istifa etti. Sanıyorum Bahçeli “istifa” taleplerini yanlış anladı.

Millet; hükümetin istifasını istiyor, Bahçeli’nin Beşiktaş’tan istifasını değil.

Şimdi ortalıkta dolaşan bir başka espri ile “O zaman Erdoğan da Fenerbahçe’den istifa etsin” deniyor.

Bu arada Behçeli’nin bu çıkışı bana göre hiç hayra alamet değil.

İktidar anladığım kadarıyla toplumu iyice gerdikten sonra OHAL’i tüm yurtta yaygınlaştırmayı planlıyor.

Can Ataklı’nın yazısı