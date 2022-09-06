Can Ataklı: Bahçeli giderek yok olan partisini adeta kendi eliyle siliyor

İktidarın ortağı MHP giderek güç kaybediyor. Kendi araştırma şirketleri bile MHP’nin yüzde 10 barajını aşamayacağını, yeni kanunla seçim olması halinde yüzde 7’nin de artık garanti olmadığını söylüyor.

Devlet Bahçeli ise giderek yok olan partisini adeta kendi eliyle siliyor. Her parti iktidar olma gücü yoksa bile iktidara oynadığı iddiası ile çıkar kamuoyunun karşısına. Bahçeli ise “Erdoğan da Erdoğan” diyor başka bir şey demiyor.

Şu sözler Bahçeli’nin, daha iki gün önce miting meydanında söyledi; Türkiye düşmanları ile olanlar bizimle olamaz. Bütün yollar da 2023 seçimlerine açılmaktadır. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedefimiz Sayın Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi ve çok güçlü bir MHP grubu ve Cumhur İttifakı’nın tecelli etmesidir.”

Her ne kadar “güçlü bir MHP meclis grubu” tanımı yapıyor olsa da bir siyasi parti genel başkanı bu umudunu bile bir başka partinin başarısına bağlar mı?

Can Ataklı’nın yazısı