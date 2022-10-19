Can Ataklı: Bahçeli faciadan sonra iktidarı korumak için seferber oldu

Gerçi bir siyasetçi gün içine bile karar değiştirebiliyor, buna ülkemizde alıştık ama Devlet Bey öyle ağır bir dil kullanıyor ki, sonra bunun tam tersini yapmaya başlayınca ister istemez şaşırıyorsunuz. Devlet Bahçeli Amasra’daki korkunç faciadan sonra iktidarı korumak için seferber oldu. Her ne kadar “İhmaller araştırılacaktır” dese de asıl amacı iktidarın bu faciaya neden olmakla suçlanmasına karşı kendini siper etmekten kaçınmıyor. Tamam, iktidar ortağıdır, bunu yapması belki normal karşılanabilir ama iktidara yönelik eleştirileri fırsatçılıkla suçlaması olacak iş değil.

“Amasra’daki maden kazası hepimizi yakmıştır” diyen Bahçeli arkasından tüm eleştirileri şu cümle ile karalıyor; “Gün yaralarımızı sarma günüdür. Fırsatçılık yapanların kanında leke vardır. Mesele samimiyetle, el birliği ile Amasra’nın yaralarını sarmaktır.”

Şimdi sormak isterim; “Devlet Bey kimdir bu fırsatçılar, kanında leke olanlar kimlerdir?” Fırsatçılar “Sayıştay raporuna rağmen önlem alınmadı” diyen sarayın amiral gemisi Hürriyet midir örneğin?

Yoksa “Önlem alınmadı, bu facia geldi” diyen sarayın militanı Cem Küçük müdür? 41 insanımızın can vermesini sadece “Gün yaraları sarma günüdür, konuşmayın, eleştirmeyin” diyerek mi örtmek istiyorsunuz? Devlet Bey’e Soma konuşmasını da hatırlamak isterim.

Can Ataklı’nın yazısı