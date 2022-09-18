Can Ataklı: Altun, ‘ne yazılacağını önceden söylemedikçe’ bu garipler tek satır bile yazamıyorlar

Rusya, Belarus, Pakistan, Özbekistan liderleri koltuklara oturmuş sohbet ediyorlar.

Bir tarafta iki koltuk, diğer tarafta iki sandalye boş.

Derken iki lider daha geliyor koltuklara oturuyor.

En son gelen Erdoğan ve Aliyev’e ise boştaki iki sandalye kalıyor.

Sandalyeler koltuklardan daha yüksek olduğu için sanki Erdoğan ve Aliyev diğerlerinden daha yukarıda ve masa başında oturuyormuş gibi çıkmışlar fotoğrafta.

Ve tabii iki gündür cevabını bulamadığım soru;

Fotoğraf üzerine akla ziyan övgüler düzenlerin hiçbiri o sırada ne konuşulduğu yazmadılar, muhtemelen biri bile merak edip sormadı.

Biz buradan soramayız tabii, ama ya uçağa doldurulup götürülenlere ne demeli?

Fahrettin Altun “ne yazılacağını önceden söylemedikçe” bu garipler tek satır bile yazamıyorlar.

Vah saray medyasına vah!

Can Ataklı’nın yazısı