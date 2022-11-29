Can Ataklı: AKP’nin bu tür genç-şovlarında ilginç bir ortak durum var

Gençlerle Erdoğan’ı buluşturmaya pek seviyorlar. Bir bakıyorsunuz Erdoğan büyük bir salonda ortada oturmuş, karşısına gençleri dizmişler, sırayla çıkıp soru soruyorlar O da cevaplıyor. Tabii öğrenci ya da genç denilenlerin hepsi toplama, hepsi önceden sınavdan geçirilmiş, ne diyecekleri, nasıl oturup kalkacakları öğretilmiş partililer. Erdoğan en son Konya’da böyle bir şov yaptı AKP’li gençlerle.

AKP’nin bu tür genç-şovlarında ilginç bir ortak durum var, bu tür toplantılarda genç denilen kalabalık asla kendileri ile ilgili soru sormuyorlar, Erdoğan’ın muhalefete istediği gibi çakabileceği cinsten sözde soruları dile getiriyorlar.

Tabii bunlar daha önce ellerine verilmiş ve ezberletilmiş sorular oluyor. Bakın Konya’da gençlik şovunda AKP’li bir genç sorusunu nasıl sormuş;

“Sınır ötesi operasyonlar yapılırken ‘En milliyetçi benim’ söylemlerinde bulunan zatlar, Mehmetçiğimize hiçbir destek, moral, motivasyon yükseltecek söylemde bulunmuyorlar. Bu bizi çok üzüyor, anlam da veremiyoruz. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan’a muhalif olmakla Türkiye’ye muhalif olmayı mı ayırt edemiyorlar yoksa gerçekten Türkiye’ye mi muhalif oluyorlar. Bunu sizden öğrenmek istiyoruz”

Nasıl şahane bir soru değil mi?

Can Ataklı’nın yazısı