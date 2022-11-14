Can Ataklı: AKP, HDP’yi safına çekebilmek için her şeyi göze almış

Konu tamamen insani bir olaydır. Ancak burada ister istemez insanın aklına başka sorular geliyor.

Örneğin bu rutin bir uygulama mıdır, başka tutuklu ya da hükümlüler anne babaları ağır bir hastalık geçirdiğinde özel helikopter ve jetlerle ziyarete götürülüyorlar mı? Bunun bir örneği daha önce yaşandı mı? Ergenekon davasından biliyoruz, henüz mahkum bile olmayan sanıkların yakınlarının cenazesine bile katılmaları engelleniyordu ya da en onur kırıcı biçimde ve eziyet çektirilerek taşınıyorlardı. Burada belli ki Demirtaş’a olağanüstü bir ayrıcalık tanınmış. Bunu sarayın insancıllığına bağlamak ne kadar mümkündür? Sanıyorum AKP seçim öncesi HDP’yi tamamen kendi safına çekebilmek için her şeyi göze almış durumda. Yakında İmralı’daki Abdullah Öcalan ev hapsine de alınabilir, Demirtaş tahliye edilebilir.

Nasıl olsa MHP Genel Başkanı Bahçeli, HDP ile yakın temasa icazet verdi. “Muhalefet de derdine yansın” mı demek lazım acaba?

Can Ataklı’nın yazısı