Can Ataklı: Ağıralioğlu altılı masayı sabote etmeye soyunmuş

Ağıralioğlu “kendileri gibi düşünmeyen” diyerek sanki ortada bir fikir tartışması varmış havasına giriyor, oysa söz konusu “farklı fikirlerin karşı karşıya gelmesi” değil.

Ağıralioğlu açıkça 6’lı masayı sabote etmeye soyunmuş durumda.

6’lı masa henüz aday belirlemedi, liderler bir irade beyanında bulunmadı kimi CHP’lilerin “Kılıçdaroğlu aday olsun” demelerinden yola çıkıp bunu 6’lı masa bozgunculuğuna çevirmek herhalde iyi niyetle bağdaşmaz.

Yavuz Ağıralioğlu “siyasi görüşümü açıkladım, fena bir kastım yoktu” diyebilir ama sabotaj niteliğindeki sözlerini tam da Erdoğan “Bana gelin, siz kazanırsınız” açıklaması yapmasından sonra söylemesi kendisini şüpheli duruma düşürmektedir.

Can Ataklı’nın yazısı