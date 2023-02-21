Can Ataklı: AFAD milyarlarca lira bağışı nereye ve nasıl harcıyor?

Kamu kaynakları da “büyük dayanışma, yardımlaşma” adı altında AFAD’ın hesaplarına kaydırıldı.

Oysa sarayın yardım adı altında aktardığı milyarlarca lira zaten devletin böyle bir afette kullanacağı paraydı.

Sonuçta kontrolün kimde olduğunu bilmediğimiz AFAD’ın elinde milyarlarca lira para toplandı.

Sadece depremin 10’uncu gecesinde tüm televizyonların katılıyla yapılan yardım kampanyasında 115 milyar lira toplandı.

Daha önceki bağış ve devletin yatırdığı kaynaklarla birlikte bu paranın 200 milyar lirayı bulduğunu tahmin ediyorum.

Peki bu para nasıl harcanıyor?

Ayrıca neye göre harcanıyor?

Ve en önemlisi bu harcamalar kimin emriyle yapılıyor?

İlk günden bu yana AFAD’ın resmi internet sitesine bakıyorum.

Ne toplanan paralarla ne de deprem harcamaları ile ilgili tek satır bile yok.

Can Ataklı’nın yazısı