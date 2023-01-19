Can Ataklı: 2023’te Türkiye süper güç olacaktı

Gördüğünüz afiş 2011 seçimlerinde AKP’nin propaganda amacıyla ülkenin her yanına asılmıştı.

Tepede ‘Türkiye Hazır’ yazıyor.

Altında ise ‘Hedef 2023’ yazısı var.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında AKP iktidarının Türkiye’yi ulaştırılacağı yerin vaatleri sıralanmıştı bu afişte.

Neler yok ki içinde?

Türkiye dünyanın ilk 10 ekonominin içinde olacaktı örneğin.

Milli gelir 2 trilyon dolar olacaktı. TL’ye çevirip yanına sıfırlar ekleyin, hesap makinalarına bile sığmıyor çünkü.

Kişi başı milli gelir 25 bin dolar olacaktı.

İhracat 500 milyar doları aşacaktı bu propagandaya göre.

Marka şehirler küresel rekabette en ön planda olacaktı.

İşsizlik yüzde 5’in de altına düşecekti.

Enflasyon zaten olmayacaktı ki bu nedenle sözü bile edilmemişti.

Türkiye bir dünya lideri, süper güç olacaktı.

Ama olmadı.

Can Ataklı’nın yazısı