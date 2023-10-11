Camide içkili fotoğraf paylaşan genç serbest

İstanbul’da camide vodkayla fotoğraf paylaştığı için tutuklu yargılanan 19 yaşındaki S.Y.Ö. yedi ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın tahliyesine karar verdi.

Görsel: AA

Anadolu 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, S.Y.Ö. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

S.Y.Ö., ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek istemediğini’ söyleyerek şunları dedi: “Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok fazla pişmanım. Ailem de manevi olarak çok fazla yıpranmıştır. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağıma, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenizde söz veriyorum.”

İlk duruşmada karar açıklandı

Duruşmada daha sonra savcı mütalaasını açıkladı.

‘Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir bölümünün Müslüman olduğu değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu’ belirtilen mütalaada, bu nedenle sanığın ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan altı aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık S.Y.Ö., ‘başta Müslüman kesimden özür dilediğini belirterek, herkesten özrünü kabul etmelerini dilediğini’ söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık S.Y.Ö’yü ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan yedi ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, S.Y.Ö.’nün tahliyesine hükmetti.