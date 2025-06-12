Cami imamını okla vuran adam tahliyesini istedi

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 24 Temmuz 2024’te cami imamını okla vuran Muhammed Fatih Gündoğdu tahliyesini istedi.

Fotoğraflar: AA

Bağcılar Merkez Mahallesi’ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralanmış, saldırgan Fatih Gündoğdu da tutuklanmıştı.

Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gündoğdu ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun belirlendiğini söyledi.

Duruşmada söz verilen sanık Gündoğdu, rapora bir şey demeyeceğini belirtip tahliyesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralanmış, saldırgan da tutuklanmıştı. Görgü tanığı Murat Salim bir kişinin caminin dış bölümünde şortlu birinin namaz kılmasına sinirlendiğini belirtmiş ve şunları söylemişti:

“Daha sonra bu şahıs geldi. ‘Bu şortlu kişinin namaz kılmasına neden izin veriyorsun?’ diyerek imama saldırdı. Bunun üzerine imam içeri geçti. Biz şahsı dışarı çıkardık.

Namazı kılıp dışarı çıktığımızda şahsın bize oku doğrulttuğunu gördüm. Birinci oku attığında imamın sağ tarafına isabet ettiğini gördüm. İkinci oku taktığını gördüğümde koşarak saldırganın üzerine atlayarak saldırganı etkisiz hale getirdim.”

İddianamede saldırının yapıldığı yerde ‘Blazey Easton’ yazılı ok, puşi ve ‘Apez Gira’ yazılı yay bulunduğu belirtildi. Gündoğdu 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.