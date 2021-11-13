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Yaramazlara biraz batar!

Çamaşır makinesine giren beş yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ailelere uyarı niteliğinde bir olay daha Kastamonu’da meydana geldi. Çamaşır makinesine giren çocuk, annesinin makineyi çalıştırması sonucu yaşamını yitirdi.

AA’nın haberine göre beş yaşındaki oğlu Mert E.’nin çamaşır makinesine girdiğini fark etmeyen anne Nuran E., makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden annesi, makineyi durdurarak çocuğu çıkardı.


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