‘Caiz mi hocam’ diye soran imam sürgün yedi: Halkımızın sorunlarını kaleme aldım, cezalandırıldım

Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki Ören Camii’nde görev yapan din görevlisi Fatih Ardıç, yolsuzlukları ve ekonomiyi eleştirdiği ‘Caiz mi Hocam’ isimli şarkısının ardından Kırşehir’in Mucur ilçesine ‘hizmetli’ olarak sürüldü.

Manisa’da imamlık yapan Ardıç, ‘Caiz mi Hocam’ isimli şarkısına bir video klip çekti. Şarkısında haksızlık, hukuksuzluk ve yolsuzluğu eleştirdiği için sözleri ‘siyasi’ bulundu ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mucur’a ‘hizmetli’ olarak sürüldü.

Balıkesir İlahiyat Fakültesi mezunu Ardıç iki yıldır görev yaptığı Manisa’dan sürgün edilmesine ilişkin şu sözleri söyledi: “Halkın, esnafın, emekçinin, çiftçinin hakkını kim yiyorsa ben onlara söyledim. Halkımızın sorunlarını kaleme aldım cezalandırıldım. ‘Caiz mi hocam’ demek, haksızlığa, hukuksuzluğa ses çıkarın demek suçsa eğer bana müebbet versinler.”