Çağrı Mert Bakırcı: Beklenmedik nesneler, zaman zaman ilginç fizik deneylerinin başrolünde yer alabiliyor

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Beklenmedik nesneler, zaman zaman ilginç fizik deneylerinin başrolünde yer alabiliyor. Bu sefer o nesne, hepimizin mutfağında bulunan sıradan üzümler oldu! Evet, bildiğiniz “yemelik” üzümler…

Şuradan başlayalım: Sosyal medyada gezinirken belki “mikrodalga fırına konan üzümün kıvılcım saçtığını” gösteren videolarla rastlamışsınızdır. En son 2019’da bir “YouTuber çılgınlığı” olarak karşımıza çıkan ve aklınıza gelebilecek tüm meşhur (ve yabancı) deney YouTuber’ı tarafından sergilenen bu tuhaf olgu, aslında 1990’ların başından beri üzüm tanelerini mikrodalga fırına koyan insanların gördükleri bir fenomen: Üzümleri yan yana koyup mikrodalga fırını çalıştırdığınızda, göz kamaştırıcı bir “kıvılcım şovu” elde ediyorsunuz. Ve bu kıvılcımların nedeni, çok yakın bir geçmişe kadar bilinmiyordu.

Başlangıçta bu kıvılcımların, üzümün içindeki elektrik alan yoğunluğu yüzünden patlak verdiği düşünülüyordu. Nitekim su molekülleri ile yük taşıyan iyonların varlığı, kısa sürede iyonizasyon ve plazma yaratmaya yetecek kadar güçlü bir alan üretiyor. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalar, sadece elektrik alanın değil, işin içinde aynı zamanda manyetik alan bileşeninin de varlığını da gösteriyor.

Avustralya’daki Macquarie Üniversitesi’nde yürütülen ve geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bir çalışma, mikrodalgaya maruz kalan üzüm tanelerinden yayılan güçlü yerel (lokal) manyetik alanların, katı hâl kuantum sistemleriyle etkileşebileceğini doğruladı. Başka bir deyişle, sıradan bir manav üzümü, laboratuvarlarda kullanılan pahalı bir mikrodalga rezonatörü gibi davranabiliyor! Araştırmacılar, elmas içinde bulunan ve “nitrojen-vakans” (N-V) diye adlandırılan minik kusurları (defektleri) bu üzüm rezonatörüne yaklaştırdıklarında, kuantum sensörün mikrodalga hassasiyetinin en az iki katına çıktığını gözlemlediler. Physical Review Applied dergisinde yayımlanan bu sonuçlar, doğada “rastgele” görünen bazı düzeneklerin yüksek teknolojili uygulamalarda dahi değerlendirilebileceğini göstermesi bakımından çarpıcı.

Çağrı Mert Bakırcı’nın yazısı