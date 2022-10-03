Çağlar Çorumlu başrolde: Kara komedi ‘Hazine’nin yayın tarihi belli oldu

Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin ve Hasibe Eren gibi isimlerin başrolleri paylaştığı kara komedi filmi ‘Hazine’ 4 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hazine’den ilk görseller paylaşıldı.

Canbert Yerguz’un yönetmen koltuğundan oturduğu BKM imzalı ‘Hazine’nin oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaş ve Hasibe Eren yer alıyor.

Çekimleri geçen yıl Nevşehir’de gerçekleşen Hazine, mizahın sınırlarını genişleten kara komik türündeki hikayesiyle 4 Kasım’da vizyona girecek.

Filmin hikayesi tanıtım bülteninde şöyle özetleniyor:

“Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce İstanbul’a dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut’un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut’un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.”