Çağan Irmak’tan yeni film: 70’lerden 2000’lere bir yol hikayesi

Yönetmen ve senarist Çağan Irmak, dört yıl aradan sonra yeni filmi ‘Sevda Mecburi İstikamet’in hazırlıklarına başladı. Müziklerini Teoman’ın yapacağı filmin önümüzdeki sezonda vizyona girmesi bekleniyor.

Sinemada son olarak 2018 yapımı Bizi Hatırla filmiyle izleyiciyle buluşan Irmak, senaryosunu kaleme alıp yönetmen koltuğunda oturacağı yeni filminde 70’lerden 2000’li yıllara uzanan bir yol hikayesi anlatacak.

Ünlü bir oyuncunun, kızıyla yarım kalan hikayesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu anlatacak olan filmin müziklerinde Teoman’ın imzası olacak.

Kısa süre içerisinde çekimlerine başlanması planlanan Sevda Mecburi İstikamet’in önümüzdeki sezonda vizyona girmesi bekleniyor.